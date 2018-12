Kinocharts: "Aquaman" schwimmt an die Spitze

Der "Aquaman" hat die Spitze der offiziellen deutschen Kinocharts erobert. Die mit Schauspielern wie Nicole Kidman, Jason Momoa und Amber Heard besetzte Comicverfilmung brachte es am Startwochenende auf 349 186 Besucher.



Der australische Regisseur James Wan erzählt darin die Geschichte eines Mannes, der eine Versöhnung zwischen Erde und Wasser verkörpert: Aquaman hat einen menschlichen Vater, aber seine Mutter ist ein Wesen des Meeres.