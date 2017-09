Kinocharts: "Bullyparade" weiter vorn - "The Circle" auf Drei

Michael Bully Herbig bleibt in den offiziellen deutschen Kinocharts das Maß aller Dinge.



Auch in der vierten Woche steht "Bullyparade - Der Film" mit rund 177 000 Besuchern unangefochten auf Platz eins, wie Media Control am Montag mitteilte. Insgesamt kommt die Komödie damit schon auf 1,5 Millionen Zuschauer.