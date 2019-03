Kinocharts: "Captain Marvel" fliegt an die Spitze

Sie ist die erste Superheldin in Marvels Kinokosmos: Brie Larson ist als Titelheldin in "Captain Marvel" an die Spitze der deutschen Kino-Charts gestürmt.



640.081 Besucher sahen die US-Schauspielerin am Startwochenende als toughe Airforce-Pilotin Carol Danvers, die die Explosion eines futuristischen Antriebs überlebt, unermessliche Superkräfte entwickelt und zu Captain Marvel wird. Meldungen zu diesem Thema

Das Pferdeabenteuer "Ostwind - Aris Ankunft" von Regisseurin Theresa von Eltz verbessert sich mit 186.991 Wochenendbesuchern vom dritten auf den zweiten Platz, wie Media Control am Montag berichtete. Der Animationsfilm "Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt" (173.282 Besucher) fällt dagegen vom ersten auf den dritten Platz zurück.



Das Oscar-prämierte Antirassismus-Drama "Green Book - Eine besondere Freundschaft" von Regisseur Peter Farrelly verliert ebenfalls zwei Plätze und ist nun Vierter (153 847 Besucher). Von Vier auf Fünf rutscht der Thriller "Escape Room" (113.695 Wochenendbesucher).