Kinocharts Deutschland: Comicheld Deadpool stürmt Spitze

Mit dem Start führt die Actionkomödie "Deadpool 2" mit Ryan Reynolds die deutschen Kinocharts an. Wie Media Control am Montag basierend auf vorläufigen Trendzahlen mitteilte, sahen den Film von Donnerstag bis Sonntag mehr als 660 000 Besucher. Der Vorgänger "Deadpool" sei im Februar 2016 auf etwa 713 000 Wochenendbesucher gekommen. Der ungewöhnliche Comicheld Deadpool hat sich auch in Nordamerika an die Spitze der Kinocharts gekämpft.