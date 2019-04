Kinocharts: "Dumbo" stößt "Captain Marvel" vom Thron

Der fliegende Elefant "Dumbo" hat "Captain Marvel" an der Spitze der offiziellen deutschen Kinocharts abgelöst.



Die Disney-Neuverfilmung des Klassikers kam am Startwochenende auf 155 454 Besucher, wie Media Control am Montag berichtete. In der Neuauflage von Regisseur Tim Burton spielen Danny DeVito, Colin Farrell und Eva Green, auch der deutsche Schauspieler Lars Eidinger hat einen Kurzauftritt.