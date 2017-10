Kinocharts: "Es" behauptet Spitze vor dem "Schneemann"

Die Stephen-King-Verfilmung "Es" steht weiterhin an der Spitze der offiziellen deutschen Kinocharts.



Der Horrorfilm von Regisseur Andres Muschietti lockte an seinem vierten Wochenende weitere 170 000 Zuschauer in die Kinos. Insgesamt zählt er damit schon 2,85 Millionen Besucher in Deutschland, wie Media Control am Montag mitteilte.