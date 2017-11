Kinocharts: "Fack ju Göhte 3" schon bei vier Millionen Besuchern

Nur eineinhalb Wochen nach dem Kinostart kratzt "Fack ju Göhte 3" schon an der Marke von vier Millionen Kinobesuchern in Deutschland.



Am zweiten Einspielwochenende schauten sich weitere 1,07 Millionen die Erfolgskomödie mit Elyas M'Barek an, wie Media Control am Montag mitteilte. Der letzte Teil der Trilogie unter der Regie von Bora Dagtekin kommt damit insgesamt auf 3,97 Millionen Besucher und steht weiterhin unangefochten auf Platz eins der offiziellen deutschen Kinocharts.