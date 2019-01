Kinocharts: Kerkeling-Kindheitsfilm erklimmt Platz eins

Der Film "Der Junge muss an die frische Luft" hat die Spitze der offiziellen deutschen Kinocharts erobert und "Aquaman" auf den zweiten Platz verwiesen.



In dem berührenden Film von Caroline Link mit dem jungen Darsteller Julius Weckauf in der Hauptrolle geht es um die Kindheit des Entertainers Hape Kerkeling Anfang der 70er Jahre im Ruhrgebiet. "Der Junge muss an die frische Luft" brachte es am Startwochenende (27. bis 30. Dezember) auf gut 366.000 Besucher, wie Media Control mitteilte.