Kinocharts: Liebesdrama "After Passion" an der Spitze

Das Liebesdrama "After Passion" über eine gefährliche Liebe am College hat auf Anhieb den ersten Platz der deutschen Kinocharts erobert.



Der Film, der auf einer erfolgreichen Buchreihe der US-Amerikanerin Anna Todd basiert, kam am Startwochenende auf gut 272 000 Besucher, wie Media Control am Montag mitteilte.



Dafür rutschte die französische Komödie "Monsieur Claude 2" vom Spitzenplatz herunter - die Fortsetzung der Familiengeschichte wollten knapp 205 000 Besucher sehen. Damit knackte der Film in Deutschland bereits in seiner zweiten Woche die Marke von mehr als einer halben Million Kinogänger.