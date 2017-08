Kinocharts: "Planet der Affen" verdrängt Minions

"Planet der Affen: Survival" ist mit 215 000 Besuchern auf Platz eins der offiziellen deutschen Kinocharts eingestiegen.

Ex-Model Taylor Kitsch muss sich als John Carter in der gleichnamigen Fantasy-Verfilmung auf dem Mars durchschlagen Bild: Walt Disney Pictures

Im dritten Teil der Reihe kulminiert die Auseinandersetzung um die Vorherrschaft auf unserem Planeten: Es geht um die Frage, ob sich die Menschen-Spezies noch einmal gegen die Affen behaupten kann. In dem Film von Matt Reeves leiht wieder Andy Serkis dem Affen Caesar seine Gestik.