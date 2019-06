Kinocharts: "X-Men" kommen nicht an "Aladdin" vorbei

Der Science-Fiction-Film "X-Men: Dark Phoenix" hat an seinem Startwochenende den ersten Platz der deutschen Kinocharts klar verpasst.



Die von Regisseur Simon Kinberg inszenierte Comic-Verfilmung kam zwischen Donnerstag und Sonntag auf 122 095 Besucher, das bedeutete Platz zwei der Charts mit deutlichem Abstand zum Disney-Film "Aladdin".



In "X-Men: Dark Phoenix" sind die Tage der männlichen Alpha-Tiere gezählt, es dominieren Jungstar Sophie Turner als Superheldin Jean Grey und Jessica Chastain als ihre Kontrahentin. "X-Men: Dark Phoenix" ist die Fortsetzung von "X-Men: Apocalypse", der 2016 mit rund 213 000 Besuchern allerdings wesentlich besser gestartet war.