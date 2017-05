Kinofilme sorgen für Gewinn-Anstieg bei Disney

Einen erneuten Anstieg des Gewinns konnte Disney im letzten Quartal verzeichnen. Dabei konnte sich der Unterhaltungskonzern auf seine Kinofilme und Vergnügungsparks verlassen, während Sportsender ESPN weiter Sorgen macht.



Der US-Unterhaltungsriese Disney hat seinen Gewinn im vergangenen Geschäftsquartal dank erfolgreicher Kinofilme und Vergnügungsparks deutlich gesteigert. Verglichen mit dem Vorjahreswert wuchs der Überschuss um elf Prozent 2,4 Milliarden Dollar (2,2 Mrd Euro), wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Erlöse kletterten um drei Prozent auf 13,3 Milliarden Dollar.