Kinohits füllen Disney die Kasse - Angriff auf Netflix und Co.

Der Hollywood-Gigant Disney hat ein turbulentes Quartal hinter sich - in einem Bieterwettkampf wurde Comcast übertrumpft, um große Teile des Rivalen Fox zu schlucken. Die größte Konkurrenz sind jedoch Streaming-Anbieter wie Netflix - hier will Disney jetzt angreifen.



Der US-Entertainment-Riese Walt Disney hat den Gewinn im Frühjahr dank niedriger Steuern, Kinohits wie "Avengers: Infinity War" und florierender Vergnügungsparks kräftig gesteigert. Im Kabelgeschäft, der umsatzstärksten Sparte, verdiente der Konzern jedoch deutlich weniger, wie die am Dienstag nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen zeigten. Disney kämpft mit der starken Konkurrenz durch Streaming-Anbieter wie Netflix, will jedoch bald mit einem eigenen Internet-Fernsehservice zurückschlagen.