Kinojahr 2019: "Noch lange keine Entwarnung, aber guter Anfang"

Nach dem schlechten Jahr 2018 haben sich die deutschen Kinos nach Branchenangaben im ersten Halbjahr leicht erholt.



Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurden 2,6 Millionen mehr Tickets verkauft - insgesamt waren es 53,7 Millionen, wie die Filmförderungsanstalt (FFA) am Freitag in Berlin mitteilte. Der Umsatz stieg demnach um 5 Prozent auf 461,5 Millionen Euro.