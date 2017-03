Kinostarts: "Ghost in the Shell" und Abenteuer mit Pattinson

Einer der bekanntesten Mangas und Animes, "Ghost in the Shell", erfährt eine Realverfilmung mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Auf wahren Begebenheiten basieren das Abenteur "Die versunkene Stadt Z" und "A United Kingdom".



Scarlett Johansson in Manga-Verfilmung "Ghost in the Shell"





Scarlett Johansson ist Star der ersten Realverfilmung von "Ghost in the Shell" nach dem gleichnamigen japanischen Manga. In dem Science-Fiction-Thriller spielt Johansson ("The First Avenger: Civil War", "Lucy") einen Cyborg mit Superkräften - halb Mensch, halb Maschine. Als Anführerin einer Sondereinsatztruppe hat sie die Aufgabe, die gefährlichsten Kriminellen der Welt zu stoppen. Sie muss Hacker jagen, die sich in die menschliche Psyche einloggen und ihre Opfer auf diese Weise kontrollieren und steuern - dabei deckt sie ein Geheimnis um ihre eigene Vergangenheit auf. Die original Manga-Story von Masamune Shirow wurde schon in zahlreichen Zeichentrickfilmen und -serien erzählt. Regie bei der Realverfilmung führte Rupert Sanders ("Snow White and the Huntsman").





(Ghost in the Shell, USA 2017, 106 Min., FSK noch o.A., von Rupert Sanders, mit Scarlett Johansson, Juliette Binoche, Takeshi Kitano, http://ghostintheshell.tumblr.com/)



"Die versunkene Stadt Z": Abenteuer mit Robert Pattinson



Der Brite Percival Fawcett (Charlie Hunnam) wird 1906 zu Landvermessungen nach Bolivien geschickt. Gemeinsam mit seinem Trupp rund um Begleiter Henry Costin (Robert Pattinson) kämpft er sich durch den südamerikanischen Regenwald und findet Spuren einer alten Zivilisation. Er ist davon überzeugt: Mitten im Urwald muss eine Stadt gestanden haben. Er nennt sie "Z". Zurück in England kämpft Fawcett gegen Skeptiker seiner Theorie - und organisiert zwei weitere Südamerika-Expeditionen. Dort haben die Abenteurer mit wilden Tieren, überraschenden Angriffen von Einheimischen und immer wieder mit Krankheiten zu kämpfen. Regisseur James Gray ließ den Film im Urwald drehen - und präsentiert so eindrucksvolle Bilder.



(Die versunkene Stadt Z, USA 2016, 140 Min, von James Gray, mit Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, http://www.studiocanal.de/kino/die_versunkene_stadt_z)



Computeranimierte Komödie "The Boss Baby" mit ernstem Kern



Baby gegen Welpen: Um den Konflikt dreht sich die computeranimierte 3D-Komödie "The Boss Baby" aus dem Hause DreamWorks. Eine Firma will nie mehr alternde Hunde entwickeln und damit die Liebe der Menschen von drolligen Babys auf das eigene possierliche Produkt lenken. Die Babys lassen sich das nicht bieten und starten eine Mission: Einer der Manager ist der kleine Bruder von Tim Templeton. Der Siebenjährige sieht sich plötzlich mit einem Brüderchen konfrontiert, der nicht nur Brei spuckend und mit Schnuller daherkommt - sondern im Anzug samt Aktenköfferchen. Der wahre Kern der Geschichte ist der Zwist zwischen Geschwistern und die Veränderung, die ein Baby mit sich bringt. Darüber hinaus lassen die Macher der bunten Fantasie aber freien Lauf und zeigen die Brüder bei ihrem rasanten Rettungsmanöver.







(The Boss Baby, USA 2016, 86 Min., FSK keine Angabe, von Tom McGrath, http://www.bossbaby-derfilm.de/)



Ein Skandal Ende der 40er Jahre - "A United Kingdom"



Sie könnten unterschiedlicher nicht sein: ein schwarzer Mann und eine weiße Frau Ende sind Ende der 40er Jahre ein Paar und natürlich eine Provokation. Ihre Familien, die eine in Engeland, die andere in Afrika, lehnen die Beziehung genauso ab wie die Regierung des Britischen Empires, die eine diplomatische Auseinandersetzung mit dem rassistischen Apartheid-Regime in Südafrika fürchtet. Die Geschichte hinter dem Film "A United Kindom" ist wahr. David Oyelowo als designierter König des späteren Botsuana und Rosamund Pike als englische Sekretärin überzeugen in ihren Rollen auch durch ihre starken Dialoge. Der Film von Amma Asante ist geprägt von Kontrasten: Einerseits das düstere und verregnete London, andererseits das helle, warme Botsuana.