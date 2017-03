Kinostarts: Rückkehr der "Power Rangers" und Kiffer-Komödie

Die "Power Rangers" erfahren einen Reboot im Kino, mit "Lommbock" kehrt Moritz Bleibtreus Kult-Komödie erneut auf die Leinwand zurück. Mit "Life" startet zudem ein Sci-Fi-Thriller in Starbesetzung.



Die jugendlichen Helden sind zurück: Neuauflage der "Power Rangers"





Die "Power Rangers" sind eine Gruppe von Jugendlichen mit Superkräften. Sie beschützen die Welt vor dem Bösen. Die Abenteuer der "Power Rangers" waren in den USA erstmals 1993 als Serie beim TV-Sender Fox gezeigt worden und hatten sich unter Teenagern weltweit rasch zum Kult entwickelt. Nun kommt ein neuer Kinofilm mit den fünf Teenager-Helden in die Kinos: Ihr Abenteuer beginnt, als zwei von ihnen auf scheinbar alte Fossilien stoßen - tatsächlich aber erwecken sie so eine außerirdische Macht, die die Menschheit auslöschen will. Wie gut, dass die fünf Jugendlichen plötzlich Superkräfte besitzen! Die Hauptollen sind mit Jungschauspielern besetzt, darunter RJ Cyler ("Ich und Earl und das Mädchen"). In weiteren Rollen sind Elizabeth Banks und "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston zu sehen.





(Power Rangers, USA 2017, 115 Min., FSK o.A., von Dean Israelite, mit Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott, http://powerrangers-film.de/)



"Die Jones": Überdrehte Komödie mit Zach Galifianakis und Jon Hamm



Die Eheleute Jeff und Karen Gaffney (Isla Fisher und Zach Galifianakis) führen ein spießiges und geordnetes Leben in ihrem neu gekauften Haus in einer amerikanischen Kleinstadt. Eigentlich ist alles gut, würde nebenan nicht das unverschämt attraktive und erfolgreiche Ehepaar Jones (Jon Hamm und Gal Gadot) leben. Die beiden können einfach alles. Das erweckt bei den Gaffneys zunächst Neid und schließlich Misstrauen - nicht unberechtigt: Die Jones entpuppen sich als Top-Spione der Regierung, natürlich in geheimer Mission. Rund zehn Jahre nach seiner erfolgreichen Jugendkomödie "Superbad" erzählt Regisseur Greg Mottola wieder eine Comedy mit einigen Hollywood-Größen.





(Die Jones - Spione von nebenan, USA 2016, 106 Min., FSK ab 12, von Greg Mottola, mit Zach Galifianakis, Isla Fisher, Gal Gadot und Jon Hamm, http://www.fox.de/die-jones-spione-von-nebenan)



"LIFE": Science-Fiction-Action mit Jake Gyllenhaal und Ryan Reynolds



Jubel auf der internationalen Raumstation: Die Crew (darunter Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds und Rebecca Ferguson) hat erstmalig eine Sonde mit Proben vom Mars zurückgeholt. An Bord ist eine Lebensform, die sehr schnell wächst. Die Astronauten begreifen auf ihrer Rückreise, dass sie damit nicht heimkönnen - denn dieser Organismus könnte sämtliches Leben auf der Erde auslöschen, so wie sie einst alles übrige Leben auf dem Mars ausgelöscht hat. Also sagen die Raumfahrer der Lebensform den Kampf an. Aber sie haben nicht mit dem Überlebensinstinkt des fremden Wesens gerechnet. Im Weltraum-Horror "LIFE" erzählt der Thriller-Experte Daniel Espinosa den Kampf zweier Spezies.







(Life, USA 2017, 103 Min., FSK ab 12, von Daniel Espinosa, mit Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, http://www.life-derfilm.de)



"Lommbock": Fortsetzung der Kiffer-Komödie "Lammbock"



Nach über 15 Jahren legt Regisseur Christian Zübert mit den fast gleichen Team eine Fortsetzung seiner Kultkomödie "Lammbock" vor. Kai (Moritz Bleibtreu) lebt jetzt mehr schlecht als recht mit Ehefrau Sabine (Mavie Hörbiger) und dem stark pubertierender Sohn Jonathan (Louis Hofmann) zusammen. Kai ist immer noch ein unverbesserlicher Kiffer und liebenswerter Quatschkopf, während sein Kumpel Stefan (Lucas Gregorowicz) das Weite gesucht hat. Jetzt kehrt der Anwalt kurz vor seiner Hochzeit in Dubai mit der Geschäftsfrau Yasemin (Melanie Winiger) nach Hause zurück, und die beiden Kumpels feiern ein Wiedersehen mit reichlich Joints. In diesem kurzweiligen Sequel geht es weniger um die Handlung als um jede Menge mehr oder weniger lustiger Sprüche und abstruse Situationskomik. Die beiden dauerbekifften Protagonisten sind mit viel Spaß und Engagement bei der Sache. Dazu kommen Berlinale-Shootingstar Louis Hofmann sowie Alexandra Neldel, Wotan Wilke Möhring und Elmar Wepper.



Lesen Sie hier unsere Kritik zu "Lommbock"!