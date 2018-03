"Kitchen Impossible": Staffel Vier des Küchenduells angekündigt

Die letzte Staffel lieferte keinen eindeutigen Gewinner - also muss Tim Mälzer fast schon folgerichtig ein weiteres Mal an die Herde dieser Welt. Für nächstes Jahr wurde dementsprechend eine vierte Staffel angekündigt.



Die dritte Staffel von Mälzers "Kitchen Impossible" ging gestern Abend bei Vox zuende - und das mit einer Premiere: Ein Unentschieden. Tim Mälzer und Sternekoch Christian Bau erreichten beide die gleiche Punktzahl. Doch lange bleiben die Töpfe nicht kalt. Nächstes Jahr geht das Küchenspektakel in eine weitere Runde.