Klaas Heufer-Umlauf widmet Pietro Lombardi eigenes Musical

In "Die beste Show der Welt" werden Joko und Klaas wieder ihre ausgefallenen Ideen für Unterhaltung-Formate präsentieren. Eine davon ist ein Musical zu "Ehren" von Musiker Pietro Lombardi.



Obwohl das konkurrierende Duo aus Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nicht mehr in "Circus HalliGalli" auftritt, bedeutet das noch lange nicht das Ende der gemeinsamen Auftritte. In "Die beste Show der Welt" messen sie sich weiterhin regelmäßig, um die Gunst der Zuschauer mit dem unterhaltsamsten Konzept zu gewinnen. Dieses Mal hat sich Klaas wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht: "Pietro Lombardi - Das Musical".