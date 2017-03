Klage wegen Vergewaltigung auf Facebook in Schweden

In sozialen Netzwerken werden nicht nur verbal Menschen attackiert. Aufgrund einer auf Facebook live gestreamten Vergewaltigung wurden in Schweden drei Männer angeklagt.



In Schweden werden zwei Männer angeklagt, weil sie eine Frau vergewaltigt und die Tat live bei Facebook gezeigt haben sollen. Einem dritten Mann wird vorgeworfen, den Angriff mit einem Handy gefilmt und abfällige Bemerkungen über das Opfer gemacht zu haben. Die Polizei hatte die 18, 20 und 24 Jahre alten Männer im Januar in einer Wohnung festgenommen, nachdem Facebook-Nutzer die Ermittler auf den Livestream in einer geschlossenen Gruppe in dem sozialen Netzwerk aufmerksam gemacht hatten.