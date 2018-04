Klappe, die vierte: Neue Staffel "The Royals" läuft bei sixx

Bei sixx geht es bald wieder königlich zu. "The Royals" geht nämlich in eine weitere Staffel.



Ab Montag (23.April) nimmt "The Royals" auf sixx seine Zuschauer wieder wöchentlich mit ins britische Königshaus. Die US-Dramedy geht mittlerweile in die vierte Staffel. In den neuen Episoden dreht sich alles um eine große Hochzeit, die Suche nach dem Lebenspartner und Intrigen.