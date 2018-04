Klarer Quoten-Sieg der Bayern - Maschmeyer stürzt weiter ab

Der FC Bayern München spielt in einer eigenen Liga, auch im Fernsehen sorgt er neben der Nationalelf für die höchsten Quoten, auch wenn es am Mittwoch nur zu einem 0:0 gegen den FC Sevilla reichte.



Zähes Spiel - starke Quote: 8,90 Millionen Zuschauer verfolgten am Mittwochabend ab 20.45 Uhr das Rückspiel des Deutschen Fußballmeisters im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Sevilla, das mit einem 0:0 endete. Dem ZDF bescherte der Einzug der Bayern ins Halbfinale einen Marktanteil von 30 Prozent. Der nächste Gegner der Bayern wird am Freitag ausgelost.