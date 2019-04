Klarer Quotensieg fürs ZDF - starkes RTL 2

Josefine Preuß in der Rolle der jungen Ärztin Lotta holt für das ZDF die beste Einschaltquote. Das Erste punktet mit dem Usedom-Krimi - das funktioniert sogar mit einer Wiederholung. RTL 2 hat Erfolg mit einem schwergewichtigen Thema.



Bei der Auswahl des TV-Programms für den Donnerstagabend entschied sich eine klare Mehrheit für Josefine Preuß. Die Schauspielerin (33) war als Ärztin Dr. Lotta Brinkhammer ab 20.15 Uhr im ZDF in "Lotta & der Mittelpunkt der Welt" zu sehen. Das interessierte 4,45 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 17,4 Prozent), kein Spitzenwert für die Hauptsendezeit, aber klar die beste Quote des Abends. Und deutlich mehr als in der Woche davor (2,52 Millionen/8,8 Prozent).



Das Erste wiederholte zeitgleich den Usedom-Krimi "Nebelwand" mit Katrin Sass aus dem Jahr 2017 und erreichte damit immerhin 4,15 Millionen Zuschauer (14,7 Prozent). Die "Tagesschau" direkt davor sahen allein im Ersten 4,45 Millionen (17,4 Prozent).