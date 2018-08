Klarer Sieger nach Quoten: Leichtathletik

Das ZDF punktete am Dienstagabend mit Leichtathletik.



Die Übertragungen vom sechsten Wettkampftag der European Championships sahen ab 19.55 Uhr bis 22 Uhr im Schnitt 3,34 Millionen Zuschauer. Das war ein Marktanteil von 13,4 Prozent - mit Abstand die besten Werte im Vergleich zu allen anderen Sendern. Das anschließende "heute journal" verfolgten 3,42 Millionen (14,7 Prozent), die Reportage "37° - Hier ist noch lange nicht Schluss - Der Kampf gegen das Dorfsterben" ab 22.30 Uhr 1,99 Millionen (10,6 Prozent).