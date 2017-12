Klarer Tagessieg für Natalia Wörner - Zuspruch für Kohl-Doku

1:0 für Natalia Wörner gegen Günther Jauch: Der ZDF-Krimi war stärker als die RTL-Quizshow. Passabel schlug sich auch die ARD-Dokumentation "Bimbes - die schwarzen Kassen des Helmut Kohl" am späten Abend.



Schauspielerin Natalia Wörner hat sich mit dem 13. Fall ihrer ZDF-Reihe "Unter anderen Umständen" am Montagabend im deutschen Fernsehen gegen die Konkurrenz behauptet. 6,88 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr den Kriminalfilm "Liebesrausch", in dem Kommissarin Jana Winter (Wörner) den Mord an einem Mann aufklären muss, der bei einer Alkoholkontrolle einen Polizisten überfahren und getötet hat. Der Marktanteil betrug 21,3 Prozent.