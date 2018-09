"Klassentreffen 1.0" - Til Schweigers Tipps gegen Midlife-Crisis

Die Hollywood-Version seines Films "Honig im Kopf" hat Til Schweiger gerade abgedreht, da bringt er selbst ein Remake auf die Leinwand. Unter anderem mit Samuel Finzi und Milan Peschel - und sich selbst.



In der Saunabank klemmt sich ein Mann an seiner intimsten Stelle ein, im Auto hilft ein Schwimmring als Sitzhilfe bei Hämorrhoiden und beim Paar-Therapeuten ist ein kleiner und zu schwacher Penis das Thema: Wer den Trailer zu Til Schweigers "Klassentreffen 1.0 – Die unglaubliche Reise der Silberrücken" sieht, stellt sich vermutlich auf Pennälerhumor der brachialen Art ein. Damit liegt man auch völlig richtig. Der Film besticht aber zugleich mit vielschichtigen Facetten. Wenn Schweiger zum "Klassentreffen" lädt, kann man sich einerseits hemmungslos amüsieren, sich andererseits aber auch von menschlichen Problemen anrühren lassen.