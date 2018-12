Klassik satt über den Jahreswechsel im Zweiten

Das ZDF überträgt das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker live aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Vorher präsentieren noch Sky Du Mont und Christina Schütze "Die Fledermaus" aus der Dresdner Semperoper.



Zum Jahresauftakt spielen die Philharmoniker am Dienstag, 1. Januar, ab 11.15 Uhr ein breites Programm aus dem Repertoire der Strauß-Dynastie, wie der Sender am Donnerstag in Mainz mitteilte.