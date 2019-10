Klatsche für Vodafone: Aufpreis für SEPA-Überweisungen illegal

Die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hatte gegen den Mobilfunkanbieter geklagt, weil dieser für die Zahlung per Überweisung eine zusätzliche Gebühr verlangte – zum Nachteil für Altkunden. Nun hat das Landgericht München I entschieden.



Wer per Überweisung zahlen möchte, wird von einigen Unternehmen zusätzlich zur Kasse gebeten. Dabei trat bereits am 13.01.2018 die Zweite Richtlinie für Zahlungsdienstleister der EU in Kraft. Dieses Gesetz soll den Zahlungsverkehr vereinfachen, was jedoch auch das Verbot zur Folge hatte, Gebühren für SEPA-Überweisungen und -Lastschriften sowie für Kredit- und Girokarten auf Unternehmensseite zu erheben.