Klaws gegen Kelly bei "Schlag den Star"

Der ehemalige "DSDS"-Gewinner Alexander Klaws schickt sich an den Sänger und Extremsportler Joey Kelly in die Schranken zu weisen. Ganz so einfach wird das nicht. Kelly kann auf einige Erfolge bei Raab-Shows zurückblicken.



"Wok-Weltmeister", Nordpolbezwinger, Mitglied der Kelly Family - die Vita von Joey Kelly lässt sich leicht um noch einige weitere Kapitel verlängern. Am Samstag um 20.15 Uhr auf ProSieben tritt der zweifache "Schlag den Star"-Gewinner ein drittes Mal an - diesmal gegen Alexander Klaws.