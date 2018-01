Kleine Panne bei Dolby Vision Präsentation

Dolby Vision hat offenbar seine Marketingstrategie geändert. Im Umfeld der "Consumer Electronics Show" (CES) in Las Vegas hat das Unternehmen die neuesten Entwicklungen bei seinen Audio- und Videotechnologien auf Dolby-TV-Geräten der Einstiegsklasse präsentiert.



Mit der neuesten Entwicklung von Dolby Vision sollen sich Videobilder mit erhöhtem Kontrastumfang (High Dynamic Range) inklusive dynamischer Metadaten speichern, übertragen und anzeigen lassen.