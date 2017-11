Kleiner Kabelreceiver von Xoro ab sofort verfügbar

Der Xoro HRK 7618 ist ab jetzt im Handel und überzeugt mit geringem Energieverbrauch sowie Bildausgabe in Full HD.



Mit dem Xoro HRK 7618 HD kündigt die MAS Elektronik AG die Verfügbarkeit eines neuen DVB‐C Empfängers für hochauflösendes, digitales Kabelfernsehen an. Er empfängt alle unverschlüsselten Sender in deutschen Kabelnetzen. Der Anschluss ist an nahezu alle Fernseher möglich. Das geht über den HDMI Ausgang bis zu 1080p und den SCART‐Ausgang in RGB.