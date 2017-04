Kleinstes DAB-Plus-Modul der Welt vorgestellt

Das "Siena" von Frontier Silicon ist das kleinste Modul für DAB-Plus-Radios. Es misst gerade einmal 21 x 21 mm. Werden DAB-Plus-Endgeräte nun billiger?



Wie Frontier Silicon mitteilt, produziert es mit "Siena" das kleinste Modul für DAB-Plus-Radios. Es hat gerade einmal eine Größe von 21 x 21 mm, sei sehr kostengünstig und stromsparend. Es kann sowohl für DAB-Plus-Geräte als auch für High-End-Consumer-Audiogeräte ausgelegt werden, die DAB als eine von mehreren Funktionen ermöglichen. Seit Mitte Februar 2017 wird das Modul in Massenproduktion hergestellt. Schon im März wurde es mit dem European Digital Radio Tick ausgezeichnet.