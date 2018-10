"Klicknapped": Startschuss für neue Dramedy-Serie bei Funk

In "Klicknapped" wird ein YouTube-Paar in das kranke Spiel eines Entführers hinein gezogen, der seine Straftat live streamt. Die achtteilige Dramedy-Serie feiert bei Funk Premiere.



Nach "Wishlist" feiert nun die zweite Fiction-Webserie, die Radio Bremen gemeinsam mit MDR Sputnik für Funk produziert, am Mittwoch ihren Auftakt. In "Klicknapped" wacht das getrennte YouTube-Paar Manu und Polly in einem vermeintlichen Hotelzimmer auf. Dahinter steckt eine dramatische Entführung.