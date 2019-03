Klima-Aktivistin Greta Thunberg kommt auch zu Anne Will

Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg (16), die mit den Schüler-Protesten "Fridays for Future" einen politischen Stein ins Rollen gebracht hat, ist am Sonntagabend zu Gast in der Talkshow "Anne Will".



Die junge Schwedin trat bereits an diesem Freitag in Berlin auf, Tausende Schüler hatten sich in der Hauptstadt zu den Schüler-Protesten "Fridays for Future" gegen die Klimapolitik versammelt. Bei der Verleihung der Goldenen Kamera soll die 16-Jährige am Samstag im alten Berliner Flughafen Tempelhof den Sonderpreis Klimaschutz erhalten ( DF-Artikel vom Vortag).