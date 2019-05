Klimawandel als Waldkiller: "Echt" mit neuer Staffel im MDR

Ab heute bis zum 26. Juni prÀsentiert Moderator Seven Voss wieder jede Woche eine neue Folge der Wissenssendung "Echt" im MDR Fernsehen.



Der Klimawandel kommt mittlerweile auch in Mitteldeutschlands WĂ€ldern an. Bereits in diesem Sommer droht durch die massenhafte Vermehrung der BorkenkĂ€fer der Totalverlust vieler WĂ€lder. Dem "Wettlauf mit dem Tod – Die Invasion der BorkenkĂ€fer" widmet sich die erste Folge der neuen sechsteiligen Staffel von "Echt" – zu sehen am Mittwoch, 15. Mai, um 21.15 Uhr, im MDR-Fernsehen.