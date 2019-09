"Klimazone"-Podcast verschwindet – auf Druck von RWE?

WDR und SWR planten in Kooperation eine kritische Podcast-Reihe zum Thema Klimawandel. Doch mit dem langfristig angelegten Format war bereits nach der ersten Folge Schluss. Steckt Kritik vonseiten hochrangiger RWE-Mitarbeiter dahinter?



In Zeiten von Bewegungen wie "Fridays for Future" ist es ein Zeichen von Veränderung, wenn sich zwei erfahrene Klima-Experten zusammentun, um einen wöchentlichen Podcast zum Thema Klimawandel zu produzieren. Hauptsächlich durch das Radio bekannt, berichtet Werner Eckert vom SWR seit Jahrzehnten von Umwelt- und Klimakonferenzen, sein WDR-Kollege Jürgen Döschner ist seit 2011 offizieller "Energieexperte" des ARD-Hörfunks.