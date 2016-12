"Klingelingeling": Trauriges Weihnachtsfest im "Tatort"

Der Weihnachts-"Tatort" aus München versucht, den Geist des Festes einzufangen. Dabei bringt der Tod eines Baby die Münchener Ermittler Batic und Leitmayer auf die Spur einer skrupellosen Bettelorganisation.

Die Hauptkommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec, 2. v. li.) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 2. v. re.) sprechen mit den Obdachlosen Werner (Wolfgang Pregler, li.) und Andy (Ferdinand Doerfler, re.). Bild: © ARD Degeto/BR/Walter Wehner

Weihnachten ist ein Fest des Überflusses. Geschenke, Essen, Alkohol, alles reichlich. Inmitten dieser Glückseligkeit lenkt der "Tatort - Klingelingeling" am zweiten Weihnachtsfeiertag (Montag/26. Dezember) um 20.15 Uhr den Blick auf Menschen am Rand der Gesellschaft. Ein totes Baby wird kurz vor Heiligabend in einer Kirche gefunden. Die Ermittlungen führen die Kommissare zu zwei Schwestern aus Rumänien, die von einer mafiösen Bettelorganisation auf die Straße geschickt werden. In dieser Welt sind Menschen Ware - und Kinder haben gar keinen Platz. Der Film ist unbedingt sehenswert, ist er doch näher am Ursprung des Festes als der ganze kommerzielle Weihnachtstrubel. Schließlich wurde Jesus nach christlicher Überlieferung bitterarm in einem Stall geboren, freudig begrüßt von den Hirten, die nicht zu den Privilegierten der Gesellschaft gehörten.



Wie schon in seinem Kinofilm "Der Verdingbub" zeigt der Schweizer Regisseur Markus Imboden eine Welt, in der es kaum Mitleid gibt und in der die Ärmsten rücksichtslos ausgebeutet werden. Die Lage der hochschwangeren Tida (Mathilde Bundschuh) ist ausweglos. Sie und ihre Schwester Anuschka (Cosmina Stratan) werden von den Chefs ihrer Bettlerbande mit Liquid Ecstasy gefügig gemacht.