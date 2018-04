Klischees vor Alpenkulisse - Neue ZDF-Serie "Tonio und Julia"

Ein katholischer Priester trifft auf seine Ex-Freundin: In der neuen ZDF-Serie "Tonio und Julia" müssen sich die Protagonisten erst zusammenraufen. Schließlich sollen sie in der Pfarrei harmonisch zusammenarbeiten.



Das ZDF setzt auf Heimatserien vor Alpenkulisse: Mit der Reihe "Tonio und Julia" knüpft der Sender bei Formaten wie "Die Bergretter", "Der Bergdoktor", "Frühling" und "Lena Lorenz" an. Am Donnerstag (12. April, 20.15 Uhr) geht es nun also ins oberbayerische Bad Tölz. Bei der neuen Serie stehen in "Tonio und Julia - Kneifen gilt nicht" ein katholischer Priester und eine Familientherapeutin im Mittelpunkt. Harmlose Familienunterhaltung, die in Sachen Humor, Spannung, Action und Anspruch durchaus noch Luft nach oben hat. Die zweite Folge mit dem Untertitel "Zwei sind noch kein Paar" ist eine Woche später geplant.