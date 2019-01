Kloppo gegen Pep: Manchester City - Liverpool live bei DAZN

Es wird das Aufeinandertreffen der derzeit besten Fußballteams der Welt: Im englischen Spitzenspiel treffen diesen Donnerstag der FC Liverpool und Manchester City aufeinander. DAZN überträgt live.



Ein Fußball-Fest besonderer Güte kündigt sich für heute Abend an: Wenn Manchester City nicht scheinbar aussichtslos weit im Kampf mit der Powerfußball-Truppe des FC Liverpool und ihrem deutschen Trainer Jürgen Klopp um den Titel in der englischen Premier League zurückfallen will, muss die himmelblau auflaufende Edelgarnitur von Pep Guardiola im heutigen Spitzenspiel Liverpool zwingend schlagen. Selbst ein unentschieden wäre eigentlich schon zu wenig.