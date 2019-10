Klum und Clarke sind die gefährlichsten Frauen des Internets

Auch in diesem Jahr hat der US-amerikanische Hersteller von Antivirus-, Netzwerk- und Computersicherheitssoftware McAfee die "Most Dangerous Celebrities" gekührt.



Das Unternehmen untersucht, welche Suchanfragen nach Prominenten am häufigsten zu einer Gefährdung von Internetnutzern führen. Dabei wird ermittelt, welche Suchanfragen den Nutzer am ehesten auf Websites führen, die mit Malware identifiziert sind.