Knapp 2 Millionen Zuschauer bei Pokal-Premiere von Sport1

Der erste Live-Auftritt des DFB-Pokals im Privatfernsehen war erfolgreich, aber auch ausbaufähig. Dafür bleiben Sport1 nun noch drei weitere Übertragungen bis zum Viertelfinale.



Bei der Premiere des DFB-Pokals bei Sport1 haben 1,8 Millionen Zuschauer die Live-Übertragung des Sieges von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund gegen Drittligist KFC Uerdingen gesehen.