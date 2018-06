Knapp elf Millionen beim Kroaten-Sieg - "Dschungelkind" ganz gut

Die Fußball-WM zieht im Fernsehen einsam ihre Kreise - auch wenn Deutschland nicht spielt. Das Erste konnte sich aber mit einer Filmwiederholung gut behaupten.



Das Publikumsinteresse an der Fußball-WM ist weiter ungebrochen. Den 3:0-Erfolg der Kroaten gegen den zweifachen Weltmeister Argentinien, der damit vor dem Aus steht, verfolgten am Donnerstagabend ab 20 Uhr im ZDF 10,90 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 37,0 Prozent. Dies war nach dem 3:3 zwischen Portugal und Spanien am Freitag vergangener Woche (13,17 Millionen Zuschauer) der zweithöchste Wert in einem Spiel mit nichtdeutscher Beteiligung.