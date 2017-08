"Knight Rider": Hasselhoff kündigt Comeback an

Gerade erst hat er mit einem Musikvideo zum Film "Guardians of the Galaxy Vol.2" im Netz für Furore gesorgt, da kommt David Hasselhoff beim Promi-Portal "TMZ" mit dem nächsten Knaller um die Ecke.



David Hasselhoff hat angekündigt, dass er und "Guardians of the Galaxy Vol.2"-Regisseur James Gunn, an einer Neuauflage von "Knight Rider" arbeiten. Mag sein, dass sich der mittlerweile etwas abgehalfterte Sänger und Serienstar der Achtziger und Neunziger etwas weit aus dem Fenster lehnt, denn noch gibt es außer seinem eigenen kein Statement dazu.