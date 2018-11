Ko-Produktion von TNT und HBO: "Hackerville" startet demnächst

TNT Serie zeigt das sechsteilige Cybercrime-Drama "Hackerville" ab nächster Woche immer donnerstags in deutscher Erstausstrahlung. Die Episoden werden zuerst im rumänisch-deutschen Original mit Untertiteln gezeigt.



Am 8. November läuft "Hackerville" um 21.50 Uhr erstmals auf TNT Serie. Ab dem 7. Februar 2019 folgt dann die synchronisierte Fassung immer donnerstags ab 21.55 Uhr in Doppelfolgen beim gleichen Kanal. In der ersten internationalen Koproduktion von TNT Serie mit HBO Europe sind unter anderem Anna Schumacher ("Die Reise mit Vater"), Ronald Zehrfeld ("4 Blocks", "Im Angesicht des Verbrechens"), Sabin Tambrea ("Ludwig II.", "Berlin Station") und Nina Kunzendorf ("Das Verschwinden", "Liebesjahre") in tragenden Rollen zu sehen.