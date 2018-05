Koalitionsvertrag: Wo wird geschummelt? Koalitionstracker zeigts

Deutschland hat nach der längsten Regierungsbildung eine neue Mannschaft um Angela Merkel im Amt. Die Minister und Staatssekretäre sind ernannt und die ersten Gesetzentwürfe liegen vor. Doch was vom Koalitionsvertrag wird wirklich eingehalten?



Die Süddeutsche Zetung (SZ) hat den Koalitionsvertrag ausgewertet und aus dem Text eine Art To-do-Liste der Regierung erstellt.