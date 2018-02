Koalitionsvertrag erkennt eSports als Sportart an

Die CDU/CSU und die SPD haben es geschafft: Es gibt endlich einen Koalitionsvertrag. eSportler können sich besonders darüber freuen.



Die Koalitionsverhandlungen sind abgeschlossen und professionelle Videospieler würden davon profitieren. Die Parteien haben sich darauf geeinigt, eSports als Sportart anzuerkennen, sollte eine Regierung gebildet werden. Das langfristige Ziel sei dabei sogar ausdrücklich "eine olympische Perspektive".