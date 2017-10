Kochprofis heute Undercover unterwegs

Mit versteckter Kamera und perfekter Verkleidung begeben sich Andi Schweiger und Frank Oehler auf eine Reise in altbekannte Küchen. Begleitet werden sie dabei von der Schweizer Gastköchin Meta Hiltebrand.



Heute um 20.15 Uhr besuchen die Kochprofis auf RTL2 die "Turmbaude" in Trusetal. Bereits vor fünf Jahren waren Mike Süsser, Ole Plogstedt und Andi Schweiger bei Besitzerin Mandy zu Besuch.