Köln gegen HSV morgen live bei Sky

Sky überträgt live und exklusiv das "Kellerduell" zwischen dem HSV und dem 1. FC Köln. Los geht der "Super Samstag" aber schon viel früher.



Bereits ab 13 Uhr sitzen die Sky Experten Lothar Matthäus, Reiner Calmund und Christoph Metzelder vor der Kamera und analysieren zunächst die Partien des Nachmittags. Bei denen steht der Kampf um die internationalen Plätze im Mittelpunkt.

In den Spielen zwischen Gladbach und dem FC Augsburg und Hoffenheim und Leverkusen sind alle Teilnehmer nur einen Punkt voneinander in der Tabelle getrennt. Gleichzeitig kicken die zweitplatzierten Leipziger in Freiburg und Eintracht Frankfurt in Wolfsburg. Einen Abschluss findet der Bundesliga-Nachmittag mit einem Match zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem VfB Stuttgart.



Ab 17.30 Uhr setzen sich die Sky Experten dann mit dem Topspiel zwischen Vorletztem und Schlusslicht auseinander. In den vergangenen beiden Spieltagen konnte Köln mit ersten Siegen neue Hoffnung auf den Klassenerhalt schöpfen und hat sich auf drei Punkte an den HSV geschlichen. Umso mehr Druck haben die Hamburger. Nach drei Niederlagen und insgesamt fünf Spielen ohne Sieg droht der Abstieg.