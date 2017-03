Kölner "Tatort" liefert zum Jubiläum Altbewährtes

Mit "Nachbarn" feiert das Kölner "Tatort"-Duo Ballauf und Schenk ein Jubiläum. Vor 20 Jahren gingen die Ermittler erstmals auf Sendung und liefern auch im dritten Fall des Jahres bewährtes Krimi-Handwerk.

Schnell nach Hause: Sanda Voigt wird aus dem Krankenhaus entlassen. Ihr Stiefvater Leo Voigt ist ihr wie immer eine Stütze. Freddy Schenk (Dietmar Bär, l), Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, rechts) und die Kriminal-Psychologin Lydia Rosenberg (Juliane Köhler, 2.v.r.) sind skeptisch. Bild: © WDR/Martin Menke

Ein Mann feiert mit seiner Familie Geburtstag, auf dem Balkon gegenüber hängt eine Frau Wäsche auf, im Garten nebenan pflanzt ein Nachbar ein Bäumchen: Idylle pur - vermeintlich. Denn in der kleinen Kölner Vorstadtsiedlung gärt es. Dass sich hinter der Fassade dunkle Geheimnisse verbergen, bemerken die Kölner "Tatort"-Kommissare schnell, als sie nach dem gewaltsamen Tod eines Anwohners dessen Nachbarn befragen. Schließlich sind Ballauf und Schenk ein eingespieltes Team: Seit 20 Jahren ermitteln sie in der Domstadt.



Im März 1997 fiel die erste Klappe für "Willkommen in Köln", den Premieren-"Tatort" mit Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär). Nur die Kollegen aus München, Batic und Leitmayr, und Kommissarin Odenthal aus Ludwigshafen sind noch länger dabei. Wobei im Gegensatz zu Odenthals Kollegen Kopper die beiden Kölner nach eigenem Bekunden nicht die Absicht haben, in absehbarer Zeit den Dienst zu quittieren. Und auch WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn sagt, einer "Silberhochzeit" des Senders mit Ballauf und Schenk stehe aus seiner Sicht nichts im Wege. Die beiden seien ein tolles Team, das gut zum WDR passe.