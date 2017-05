"Königliche Dynastien": Doku-Reihe beim ZDF

Beim ZDF wird es royal. Im Rahmen der Reihe ZDFzeit widmet sich der Sender in drei Folgen den berühmten Königshäusern der Oranier, Coburger und Glücksburger.



Königlich geht es beim ZDF ab dem 13. Juni zu. Dann feiert die Dokureihe "Königliche Dynastien" im Rahmen der Reihe ZDFzeit ihren Auftakt. Die beiden weiteren Teile zeigt das ZDF am 20. und 27. Juni ebenfalls ab 20.15 Uhr.