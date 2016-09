"Königsklasse des Darts" live bei Sport1

Über sieben Stunden lange können Sportliebhaber den Profis am kommenden Samstag und Sonntag beim Darts live zuschauen. Dann überträgt Sport1 die Champions League of Darts.



Sport1 räumt dem Darts im deutschen Free-TV deutlich mehr Platz ein. Bereits am kommenden Samstag und Sonntag, dem 24. und 25. September, zeigt der Sender über sieben Stunden Live-Übertragung von der Champions League of Darts. In der "Königsklasse im Dart-Sport" tritt dann unter anderem Topfavorit Van Gerwen an, während Kommentator Elmar Paulke und Experte Tomas "Shorty" Seyler durch die Meisterschaft führen.